ЦИК Армении положительно оценивает парламентские выборы

Центральный избирательный комитет Армении доволен тем, как прошли досрочные парламентские выборы. По словам главы ЦИК Тиграна Мукучана, голосование соответствовало нормам избирательного законодательства.

"Во время выборов, конечно, бывают и нарушения разного рода, упущения. Они должны быть рассмотрены. Но в основном можно сказать, что выборы проходили в соответствии с нормами избирательного законодательства", - сказал он после завершения голосования.

Напомним, 20 июня в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Явка составила около 50%.

