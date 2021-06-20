На АЭС "Бушер" произошло аварийное отключение электричества

На АЭС "Бушер" в южной части Ирана произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщают РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Работы на атомной станции прекратились три дня назад, что привело к дефициту в выработке электричества в размере 1000 мегаватт. Для устранения технической неисправности требуется несколько дней. На это время работа станции остановлена.

АЭС "Бушер" - крупнейший российско-иранский проект. Первый блок АЭС подключен к иранской энергосистеме в 2011 году.





