Безымянная вершина горы Бештау получит название  

Безымянной вершине горы Бештау будет присвоено имя, сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Сообщается, что для выбора названия природного объекта будет проведено народное голосование в цифровом модуле "Умный город".

По словам главы города Евгения Моисеева, безымянная вершина,шестая по счету, на горе Бештау всегда привлекала внимание и интерес любознательных жителей и отдыхающих Железноводска.

"Проверим в старых книгах сказания и легенды, которые могут касаться этого природного артефакта.Наверняка что-то будет. Но выбирать название станут, конечно, наши жители, по уже давно сложившейся традиции", - сказал он.