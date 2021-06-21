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"Стрижи" прилетят на Ставрополье

&quot;Стрижи&quot; прилетят на Ставрополье

Авиационное шоу "Железные крылья" пилотажной группы "Стрижи" и боевой авиации ВКС России пройдет в Железноводске 16-17 июля, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Он отметил, что  можно будет увидеть "Групповую петлю Нестерова", парный "Колокол","Зеркало", "Ухо", "Горку", синхронную "Бочку", роспуски "Фонтан", "Тюльпан" и многие другие трюки.

Мероприятие планировали провести в 2020 году, однако его пришлось отменить из-за коронавируса.

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Вестник Кавказа

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