"Стрижи" прилетят на Ставрополье

Авиационное шоу "Железные крылья" пилотажной группы "Стрижи" и боевой авиации ВКС России пройдет в Железноводске 16-17 июля, сообщил мэр города Евгений Моисеев.



Он отметил, что можно будет увидеть "Групповую петлю Нестерова", парный "Колокол","Зеркало", "Ухо", "Горку", синхронную "Бочку", роспуски "Фонтан", "Тюльпан" и многие другие трюки.



Мероприятие планировали провести в 2020 году, однако его пришлось отменить из-за коронавируса.