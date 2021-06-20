В горных районах Северной Осетии заработают отделения Почта Банка

Почта Банк совместно с правительством Северной Осетии принялрешение открыть в горных районах республики точки присутствия банка, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.



"Почта Банк является одним из наиболее доступных для населения банков - его точки имеются везде, где присутствует "Почта России". Есть труднодоступные населенные пункты, жителям которых тоже нужно получать заработную плату, совершать покупки, оплачивать сотовую связь и многое другое", - приводит слова врио главы республики Сергея Меняйло "Интерфакс".



Проект "обкатали" в Ирафском районе, он объединил малочисленных населенных пунктов в горной местности, после чего было решено запустить пилотный проект также в других районах Северной Осетии.

Самое высокогорное отделение Почта Банка уже работает в селе Даргавс Северной Осетии с населением более 100 человек.