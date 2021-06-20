Ставрополье обезопасит себя от паводков

Власти Ставрополья продолжат противопаводковые мероприятия,на которые до конца года в рамках программы "Охрана окружающей среды", действующей в крае, направят свыше 460 млн рублей.

"Несмотря на обильные осадки последних недель, потенциальная угроза затоплений, благодаря своевременно проведенным противопаводковым мероприятиям, была сведена к минимуму. Всего на Ставрополье расчищено 90 км русел рек, берегоукрепительные работы проведены на участках общей протяженностью 24 км. В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 462 млн рублей", - цитирует слова главы Минприроды региона Андрея Хлопянова "Это Кавказ" со ссылкой на управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также отметил, что в регионе продолжат работы по постоянному контролю уровня воды в реках, включая расчищенные участки русел.