Посол России в США прокомментировал вопрос виз

Вопрос выдачи виз должен решаться на равноправном уровне, а не через требования, которые выдвигают США. Об этом сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Я знаю, что российские журналисты испытывают серьезные трудности, в частности в визовом вопросе. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить", - заявил Антонов.

"И решать данную проблему через требования, которые порой американские коллеги выдвигают нам, не получится. Это должно быть только на равноправной основе",- добавил он.