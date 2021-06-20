Евро-2020: Италия обыграла Уэльс, Турция уступила Швейцарии

В воскресенье на чемпионате Европы по футболу двумя матчами в группе A стартовал третий тур группового этапа.

Сборная Италии принимала на стадионе "Олимпико" в Риме команду Уэльса. Победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда. Единственный мяч на 39-й минуте забил полузащитник Маттео Пессина.

Параллельно с этим матчем проходила встреча сборных Швейцарии и Турции. Победу в матче, прошедшем на Олимпийском стадионе в Баку, одержала швейцарская команда (3:1).

Счет в матче уже на 6-й минуте открыла сборная Швейцарии - отличился нападающий Харис Сеферович. На 26-й минуте Джердан Шакири удвоил преимущество швейцарской команды. На 62-й минуте турки благодаря точному удару Ирфана Кахведжи сократили отставание в счете, однако уже через 6 минут Джердан Шакили отправил еще один мяч в сетку ворот турецкой команды, установив тем самым окончательный результат.

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе A заняла Италия, набрав максимально возможные 9 очков. Вторую строчку заняла команда Уэльса (4 очка), опередившая Швейцария (4 очка) по разнице забитых и пропущенных голов. Последнее место заняла Турция, не набравшая ни одного очка.