Главная » Новости

В Москву приедет театр Руставели

В Москву приедет театр Руставели

Труппа тбилисского театра имени Шота Руставели во главе с худруком Робертом Стуруа приедет в Москву на Театральный фестиваль. В театре Моссовета грузинские артисты выступят 30 июня, 1 и 2 июля. Они покажут спектакль "Конец игры" по пьесе ирландского драматурга Сэмюэля Беккета.

В фестивале участвуют также театры других стран постсоветского пространства. 

"Нам очень приятно, что мы можем показать московскому зрителю наш спектакль - один из последних спектаклей. Это необычный спектакль, необычный автор и, на мой взгляд, актеры играют неплохо", - сказал Стуруа. 

 

1720 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!