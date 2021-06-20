В Москву приедет театр Руставели

Труппа тбилисского театра имени Шота Руставели во главе с худруком Робертом Стуруа приедет в Москву на Театральный фестиваль. В театре Моссовета грузинские артисты выступят 30 июня, 1 и 2 июля. Они покажут спектакль "Конец игры" по пьесе ирландского драматурга Сэмюэля Беккета.

В фестивале участвуют также театры других стран постсоветского пространства.

"Нам очень приятно, что мы можем показать московскому зрителю наш спектакль - один из последних спектаклей. Это необычный спектакль, необычный автор и, на мой взгляд, актеры играют неплохо", - сказал Стуруа.