Явка на выборах в Армении составила 49%

Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%. Наиболее высокий показатель - в Сюникском районе (60%) на границе с Азербайджаном.

На последних парламентских выборах в декабре 2018 года избирательные участки посетили 48,63% обладающих правом участвовать в голосовании граждан.

Явка на нынешних выборах в Ереване равняется 51.55%. Расклад по другим регионам выглядит так: Арагацотн – 50%, Арарат – 50.87%, Армавир – 44.47%, Гегаркуник – 45.47%, Лори – 46.73%, Котайк – 50.08%, Ширак – 41.24%, Сюник – 60.38%, Вайоц Дзор – 56.05%, Тавуш – 53.48%.