В Армении завершились парламентские выборы. Лидирует Пашинян

В Армении завершились досрочные парламентские выборы. Явка на них, по словам представителя партии "Процветающая Армения" Армине Манукя, составила около 60 процентов. Это на 15% выше, чем в 2018 году.

По данным экзитполов, которые приводят представители правящей партии, с 49% лидирует блок и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор". Второе место (16%) занимает блок бывшего президента и зачинщика Первой карабахской войны Роберта Кочаряна. На третьем месте с 8 процентами - блок "Честь имею" другого экс-президента и зачинщика карабахской войны Сержа Саргсяна.

По собственному опросу РИА Новости (6-14 июня), за "Армению" должны были проголосовать 32% избирателей, за "Гражданский договор" - 24%, за "Процветающую Армению" - 4%, за блок "Честь имею" и партию "Просвещенная Армения " - по 2%.

На 20-00 по московскому времени все избирательные участки закрыты, начался подсчет голосов.

На выборах приняли участие 21 партия и 4 блока. Проходной показатель для блоков - 7%, для партий – 5%.

