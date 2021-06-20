С 1 июля вакцинированные туристы смогут в частном порядке посещать Израиль. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - отмечается в пресс-релизе МИД Израиля.

Вскоре будет обнародован список стран, чьи граждане смогут посещать Израиль, а также перечень признаваемых вакцин.