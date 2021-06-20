Манукян: Явка на выборах в Армении в этом году выше 2018 года

Явка на сегодняшних выборах в парламент Армении выше, чем два года назад, говорит представитель партии "Процветающая Армения" Армине Манукян.

"Явка очень высокая в этом году, выше чем в 2018 году. Тогда голосовали примерно 40-45% граждан, а сейчас 57-60%. И это скажется на объеме работы, конечно, на подсчет голосов в участке уйдет 2-3 часа", — сказала она.

Напомним, на 19-00 по московскому времени большинство избирательных участков в Армении закрыты. Скоро должен начаться подсчет голосов.