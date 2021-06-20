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Рейс посла России в США приземлился в Нью-Йорке

Рейс посла России в США приземлился в Нью-Йорке

Рейс Аэрофлота SU100, в котором находился посол России в США Анатолий Антонов, приземлился в аэропорту Нью-Йорка. 

Самолет сел в 11.58 по местному времени (18.58 мск).

Напомним, ранее 16 июня на саммите в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что следующую рабочую неделю Антонов проведет уже в столице США Вашингтоне.  

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Вестник Кавказа

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