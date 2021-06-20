В Узбекистане растет количество строительных работ

Число выполненных строительных работ в строительном секторе в Узбекистане в январе-мае этого года составило 37268,7, а темпы роста по отношению к 2020 году составили 100%.

Выросло и число предприятий в стпоительном секторе. К 1 июня 2021 года их количество достигло 43,3 тысяч. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Основная часть строительных предприятий - 56,9% - связана со строительством зданий и сооружений (рост в 111%), 10% - с возведением объектов гражданского назначения (+115%), 33,2% - со специализированными строительными работами (+116%).