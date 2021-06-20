Трудовая миграция из Турции в Азербайджан сократилась

Количество трудовых мигрантов из Турции в Азербайджан в январе-мае 2021 года значительно упало. Такую статистику приводит Trend со ссылкой на Главное управление службы занятости Турции (İŞKUR).

Число турецких граждан, побывавших в Азербайджане ради трудовой деятельности, в указанный период упало на 86 процентов по сравнению с январем-маем 2020 года, достигнув 14.

В целом за отчетный период число всех трудовых мигрантов, выехавших из Турции в другие страны, составило 4 683 гражданина и выросло на 9,2 процента по сравнению с 2020 годом.