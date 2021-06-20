Украина провела учения в Черном море

Военно-морские силы Украины провели тактические учения в Черном море. В маневрах задействованы также силы пехоты и ВВС.

"В определенных районах Черного моря Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил", - говорится в сообщении пресс-служба министерства обороны Украины.

Учения проводятся в несколько этапов. "После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности были осуществлены загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развертывания корабельной десантной группы в районах формирования десанта. <....> Отработку организации обороны от катеров украинские военные осуществляли с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки", - говорится в пресс-релизе.