Индийский штамм COVID-19 может стать доминирующим в Грузии

Грузинские врачи не исключают того, что индийский штамм коронавируса станет доминирующим в республике. К такому выводу пришел руководитель Национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессора Иване Чхаидзе.

При этом темпы распространения этого штамма гораздо ниже, чем в других странах. В настоящее время зафиксировано 20 случаев заболевания индийским штаммом. От него население может защитить двойная вакцинация, полагает Чхаидзе.

«Выявляемость индийского штамма при однократной вакцинации остается высокой. Единственная возможность, защититься от индийского штамма, - это двойная вакцинация. Если стандартная эффективность вакцины составляет 87 процентов, то в случае индийского штамма этот показатель на 5-6 процентов ниже. А при одноразовой вакцинации эта разница составляет уже 20-25 процентов. Одноразовая вакцинация не защитит нас от индийского штамма», — сказал он.