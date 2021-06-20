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Белый дом: Избрание нового президента Ирана не повлияет на "ядерную сделку"

Белый дом: Избрание нового президента Ирана не повлияет на &quot;ядерную сделку&quot;

Решения по "ядерной сделке" принимает не президент Ирана, а его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, говорится в заявлении Белого дома. 

"В конечном счете решение о том, вернется ли Иран к ядерной сделке, вернется ли к обязательствам, согласно международному праву, примет не президент, а верховный лидер Ирана. Этот человек по итогам выборов не сменился", - сказал советник Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, ранее в Иране состоялись президентские выборы. На них победил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси.

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