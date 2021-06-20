Явка на выборах в Армении приближается к 40%

Явка избирателей на парламентских выборах в Армении на 16-00 по Москве составила 38,17 процентов, передает секретарь ЦИК Армен Смбатян. Показатель чуть ниже, чем на последних парламентских выборах (39,54%) 2018 года.

По неофициальным данным экзитполов от телеграм-каналов, близких к блоку Никола Пашиняна "Гражданский договор", правящая партия получила 49%, блок "Армения" Роберта Кочаряна - 16%. Третье место с 8% занимает блок "Честь имею" Сержа Саргсяна.