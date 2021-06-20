Евро-2020: расклады во всех группах перед заключительным туром

В воскресенье, 20 июня, двумя матчами в группе A стартует третий тур группового этапа Евро-2020. Италия, Бельгия и Нидерланды уже обеспечили себе участие в 1/8 финала.

Перед заключительным туром большинство команд еще не потеряли шансов на плей-офф. Напомним, что из каждой группы дальше выйдут две лучшие команды. В плей-офф также попадут четыре лучшие сборные, занявшие в своих группах третьи места.

1. Италия - 6 очков

2. Уэльс – 4 очка

3. Швейцария – 1 очко

4. Турция – 0 очков

Матчи в третьем туре: Италия – Уэльс (20 июня), Швейцария – Турция

ИТАЛИЯ

Итальянцы уже обеспечили себе выход в плей-офф с одного из двух первых мест. Для того, чтобы остаться лидером группы A, в последнем туре Италии в матче с Уэльсом достаточно сыграть вничью

УЭЛЬС

Валлийцы практически обеспечили себе как минимум второе место. Уэльс точно выйдет в плей-офф в случае хотя бы ничьей с Италией, а также если Швейцария не сможет обыграть Турцию.

ШВЕЙЦАРИЯ

Может занять второе место, если обыграет Турцию, а Уэльс проиграет. В этом случае места этих команд будут зависеть от общей разницы забитых и пропущенных мячей. Если подопечные Петковича проиграют Турции, то поедут домой.

ТУРЦИЯ

После поражения от Уэльса потеряла шансы на попадание в число двух лучших команд группы. Чтобы занять третье место, турки обязаны обыгрывать Швейцарию

1. Бельгия – 6 очков

2. Россия – 3 очка

3. Финляндия – 3 очка

4. Дания – 0 очков

Матчи в третьем туре: Россия - Дания (21 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня)

БЕЛЬГИЯ

Бельгийцы уже гарантировали себе 1/8 финала. Ничья с Финляндией позволит бельгийской команде занять первое место в квартете.

РОССИЯ

Подопечные Станислава Черчесова выйдет в 1/8 финала, если победит Данию. В случае ничьей россиянам будет нужно рассчитывать на победу Финляндии в матче с Бельгией

ФИНЛЯНДИЯ

Выйдет в плей-офф в случае победы над Бельгией. Хватит и ничьей, если Россия проиграет Дании.

ДАНИЯ

Дания может занять вторую строчку, если обыграет Россию, а Финляндия потерпит поражение от Бельгии. Но здесь многое будет зависеть от разницы забитых мячей

Если Бельгия, Россия и Финляндия наберут по шесть очков, их итоговое положение определит разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой, но в плей-офф выйдут все три сборные.

Если Дания, Россия и Финляндия наберут по три очка, их итоговое положение определит разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой. Обладатель второго места попадет в 1/8 финала, а третья команда в группе может выйти в плей-офф, если сойдутся условия в других группах.

1. Нидерланды – 6 очков

2. Украина – 3 очка

3. Австрия – 3 очка

4. Северная Македония – 0 очков

Матчи в третьем туре: Северная Македония - Нидерланды (21 июня), Украина - Австрия (21 июня)

НИДЕРЛАНДЫ

Досрочно гарантировали первое место в группе.

УКРАИНА

Достаточно будет сыграть вничью с Австрией, чтобы занять второе место.

АВСТРИЯ

Для второго места австрийцам необходима победа над Украиной

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Единственная команда на турнире, которая перед третьим туром не имеет никаких шансов на плей-офф

1. Чехия - 4 очка

2. Англия – 4 очка

3. Хорватия – 1 очко

4. Шотландия – 1 очко

Матчи в третьем туре: Хорватия - Шотландия (22 июня), Чехия - Англия (22 июня)

ЧЕХИЯ

Чехи займут первое место, если не проиграют англичанам. Второе – если проиграют Англии, а Шотландия обыграет хорватов. Третье – если проиграют Англии, а Хорватия обыграет Шотландию с нужным запасом голов.

АНГЛИЯ

Занять первое место в группе Англии позволит победа над Чехией. Просто для выхода в плей-офф достаточно своей ничьей или чтобы Шотландия не обыграла Хорватию. Третье место англичане займут в случае поражение от чехов и разгромной победе шотландцев над хорватами.

ХОРВАТИЯ

Хорватам необходимо побеждать англичан, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти чехов в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы претендовать хотя бы на выход с третьего места, необходимо обыгрывать Шотландию.

ШОТЛАНДИЯ

Для выхода в 1/8 финала Шотландии необходимо побеждать Хорватию. При этом шотландцы еще могут обойти англичан в споре за вторую строчку по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

1. Швеция - 4 очка

2. Словакия – 3 очка

3. Испания – 2 очка

4. Польша – 1 очко

Матчи в третьем туре: Словакия - Испания (23 июня), Швеция - Польша (23 июня)

ШВЕЦИЯ

Шведам для выхода в 1/8 финала достаточно не проиграть Польше. Если шведы уступят полякам, а испанцы сыграют вничью со словаками, Швеция, Словакия и Польша распределят первые три места по личным встречам. В случае поражения Швеция займет третье место.

СЛОВАКИЯ

Словаки выйдут в плей-офф, если одержат победу над Испанией. Если в параллельной встрече Польша не сможет обыграть Швецию, словакам для выхода в следующий раунд достаточно будет сыграть вничью

ИСПАНИЯ

Испанцы выйдут в плей-офф, если обыграют Словакию. Если Испания сыграет вничью, а Польше не обыграет Швецию, испанцы финишируют на третьей строчке.

ПОЛЬША

Поляки займут второе место в группе, если победят, а другой матч не завершится вничью. Если же испанцы и словаки сыграют вничью, а самим полякам удастся выиграть с разницей в два и больше мяча, сборная Польши займет первое место.

Если Словакия, Швеция и Польша наберут по четыре очка, их итоговое положение определит разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой (обладатели двух первых мест попадут в 1/8 финала, а третья команда в группе может выйти в плей-офф, если сойдутся условия в других группах).

1. Франция - 4 очка

2. Германия – 3 очка

3. Португалия – 3 очка

4. Венгрия – 1 очко

Матчи в третьем туре: Португалия - Франция (23 июня), Германия - Венгрия (23 июня)

ФРАНЦИЯ

Действующие чемпионы мира практически гарантировала себе выход в 1/8 финала. Даже если французы уступят Португалии, лишиться третьего места будет очень сложно. Победа над Португалией гарантирует французам первую строчку, а ничью – вторую.

ГЕРМАНИЯ

Немцы выйду в плей-офф, если не проиграют Венгрии, а Португалия не сможет одержать победу над Францией. Германия займет первое место в группе, если победит, а Франция потеряет очки. Третью строчку немцы займут, если сыграют вничью, а Франция проиграет, или если проиграют вместе с Португалией.

ПОРТУГАЛИЯ

Португальцы займут одно из первых двух мест только при победе над Францией. Третье место Португалия может сохранить и при поражении (если Венгрия не победит Германию), но в этом случае существует риск остаться без плей-офф из-за плохой разницы забитых и пропущенных мячей (сейчас 5:4).

ВЕНГРИЯ

Венгры пробьются в 1/8 финала со второго места, если победят Германию, а Португалия уступит Франции. Если венгры победят, а Франция проиграет, судьба второго места будет решаться по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае победы над Германией и ничьей в матче Португалии с Францией венгры займут третью строчку

Согласно регламенту, если две или больше команд в группе набирают равное количество очков по завершении группового этапа, применяются следующие критерии в указанной последовательности:

a) очки в матчах между этими командами

б) лучшая разница мячей в матчах между этими командами

в) большее количество голов в матчах между этими командами

г) если после учета предыдущих критериев невозможно определить первенство команд, те же критерии применяются в отношении матчей с другими командами группы. Если и это не помогает, применяются следующие критерии в указанной последовательности:

д) лучшая разница мячей во всех матчах группы

е) большее количество голов во всех матчах группы

ж) большее количество побед во всех матчах группы

з) кто получил меньше дисциплинарных очков во всех матчах группы (красная карточка - 3 очка, желтая карточка - 1 очко, удаление за две желтые карточки - 3 очка)

и) кто выше располагается в рейтинге европейской квалификации

Если же две команды, имеющие равное количество очков и голов, в третьем туре играют друг с другом вничью, проводится серия пенальти. При условии, что в группе нет других команд с таким же количеством очков.

Результаты команд, занявших третьи места в группах, будут сравнивтаься по следующим критериям:

а) количество очков

б) лучшая разница мячей

в) большее количество забитых мячей

г) большее количество побед

д) кто получил меньше дисциплинарных очков во всех матчах группы (красная карточка - 3 очка, желтая карточка - 1 очко, удаление за две желтые карточки - 3 очка)

е) кто выше располагается в рейтинге европейской квалификации