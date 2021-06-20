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Президент ФИФА приехал в Баку, чтобы посмотреть матч Турции с Швейцарией

Президент ФИФА приехал в Баку, чтобы посмотреть матч Турции с Швейцарией

В Баку прибыл президент ФИФА Джанни Инфантино. Он собирается посмотреть заключительный матч группы А чемпионата Европы с участием сборных Турции и Швейцарии. Игра состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

Матч начнется в 19-00 по московскому времени.  

Для выхода из группы обеим командам нужна победа. В случае Турции одной победы для 1/8 недостаточно, все будет зависеть от раскладов в других группах. По правилам турнира, наряду с 1 и 2 местами, в следующий раунд выходят лучшие четыре команды в шести группах, занявшие третьи места,

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Вестник Кавказа

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