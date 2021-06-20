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США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

США готовят новые санкции против &quot;Северного потока-2&quot;

США продолжат вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", говорится в заявлении Белого дома. В нем же говорится о новых ограничительных мерах в связи с арестом Алексея Навального. 

"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

Напомним, перед недавней встречей в рамках G7 в Лондоне и саммитом НАТО в Брюсселе США отказались от намерений вводить новые санкции против "Северного потока-2". 

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