Выборы в Армении проходят не без нарушений

С начала голосования на выборах в парламент Армении зафиксировано 64 сообщения о нарушениях, передает представитель прокуратуры по контролю за межсудебным производством Эдгар Арсенян.

11 из полученных генпрокуратурой сообщений поступили из СМИ, 28 - от граждан, два факта опубликованы в соцсетях, 23 - это оперативные данные правоохранителей.

По словам Арсеняна, 16 случаев касаются нарушения тайны голосования, один случай - нарушение порядка составления списка избирателей, 6 - взятки, 16 - препятствование при исполнении избирательного права, 2 - нарушение права на агитацию, 4 - насилие на избирательных участках.