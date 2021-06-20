Партия Саргсяна жалуется на давление на избирателей

Возглавляемый бывшим президентом Армении блок "Честь имею" пожаловался на "террор в в отношении ведущих политических сил", в частности, на его кандидатов и рядовых сторонников. Фракция сообщила об обысках и арестах, многие из которых отменены судами.

"Все, кто нарушает законный процесс выборов, должны не сомневаться, что их действия будут тщательно расследованы и они будут наказаны по всей строгости закона", - отмечается в публикации в Фейсбуке.

Блок рассчитывает, что незаконные знаки и пометки на бюллетенях "Честь имею" - информация об этом получена из разных избирательных участков и от наблюдателей - не станут поводом для признания выборов недействительными. Однако после голосования такие инциденты должны быть расследованы.

"Честь имею" призыват граждан не бояться и пойти голосовать за него.

Напомним, по последним опросам компании MPG, за блок Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею" готовы голосовать 10,8%. Он занимает третье место после блока Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна.