Главная » Новости

Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку Владимиром Путиным статьи, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

"Да, действительно. Статья готовится", - сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее на телеканале "Россия-1" передавалось о подготовке Путиным подобной публикации для немецких СМИ. 

Стоит отметить, что Путин не первый раз пишет статьи для СМИ по теме Великой Отечественной войны. В 2020 году в National Interest вышел материал к 75-ой годовщине Победы.  

965 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!