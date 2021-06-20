Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку Владимиром Путиным статьи, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Да, действительно. Статья готовится", - сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее на телеканале "Россия-1" передавалось о подготовке Путиным подобной публикации для немецких СМИ.

Стоит отметить, что Путин не первый раз пишет статьи для СМИ по теме Великой Отечественной войны. В 2020 году в National Interest вышел материал к 75-ой годовщине Победы.