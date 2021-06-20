На парламентских выборах в Армении проголосовали более 25% граждан страны

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Армении по состоянию на 14:00 (13:00 мск) составила 26,82%. Об этом сообщила сегодня член ЦИК республики Сильва Маркосян.

По ее словам, в Ереване активность избирателей составила 29,28%. При этом Маркосян отметила, что самая высокая явка среди всех регионов Армении по-прежнему в Сюникской области - 33,37%, а среди городов - в административном центре этой области Капане (36,55%). Наименьшая активность на данный момент фиксируется в Ширакской области (21,15%), добавила член ЦИК.

На парламентских выборах в 2018 году, победу на которых одержал Никол Пашинян, явка к 14:00 составила 24,53%, а итоговая - 48,63%, передает ТАСС.

Напомним, сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них принимают участие 21 партия и четыре блока. В 07:00 (мск) по всей стране открылись 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.

По данным соцопросов, фаворитами считаются партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна и блок "Армения" Роберта Кочаряна. Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею", и две парламентские оппозиционные партии - "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии "Армянский национальный конгресс".