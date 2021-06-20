Ушел из жизни тележурналист Анатолий Лысенко

Сегодня на 85-м году жизни скончался тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко. Об этом сообщили в пресс-службе ОТР.

Он умер после продолжительной болезни, передает ТАСС.

Свои соболезнования в связи со смертью Анатолия Григорьевича выразил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Анатолий Лысенко родился в Виннице в 1937 году. Советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер.

С 2012 года он занимал пост генерального директора АНО "Общественное телевидение России", с 2002-го — президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".

Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства.

Среди общественных наград: премии Союза журналистов России, телепремия ТЭФИ (2004; в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения"), Золотая медаль им. Льва Николаева (2012).