Автомобиль руководителя одного из предвыборных блоков в Армении подвергся обстрелу

В Армении подвергся обстрелу автомобиль руководителя предвыборного блока "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна. Об этом сообщили в пресс-службе армянской полиции.

Инцидент произошел сегодня утром.

Как отмечается, примерно в 09:30 по автомобилю Toyota был произведен выстрел из огнестрельного оружия пока неустановленного типа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие, передает "Интерфакс".

Напомним, сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них принимают участие 21 партия и четыре блока. В 07:00 (мск) по всей стране открылись 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.