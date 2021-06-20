Путин подведет итоги работы депутатов Госдумы за пять лет

В понедельник, 21 июня, президент России Владимир Путин встретится c депутатами Государственной думы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", - сказано в тексте.

На встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября.