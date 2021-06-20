В Израиле отреагировали на победу Раиси на президентских выборах в Иране

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль продолжит проводить политику, направленную на предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

"Иранский режим палачей не должен получить оружие массового уничтожения, это четкая, неизменная и последовательная позиция Государства Израиль", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Комментируя победу Эбрахима Раиси на прошедших на днях президентских выборах в Иране, Беннет подчеркнул, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи позволил избрать "тегеранского палача", который несет личную ответственность за убийство многих тысяч граждан Ирана. "Выбор Раиси - это сигнал для мировых держав о необходимости проснуться перед возвращением к ядерной сделке и понять, с кем они ведут дела", - цитирует израильского премьера ТАСС.

В свою очередь, министр иностранных дел Израиоля Яир Лапид отметил, что Раиси является экстремистом, ответственным за гибель тысяч иранцев, и привержен ядерным амбициям иранского режима и его кампании глобального террора". "Его избрание должно подвигнуть мировое сообщество к решимости немедленно остановить ядерную программу Ирана и положить конец его разрушительным региональным амбициям", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 13-е выборы президента в истории современного Ирана начались в пятницу завершились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск). Победу одержал Эбрахим Раиси, набравший 17,9 млн голосов. Явка составила 48,8% (28,6 млн человек).