Власти Кубани приведут в порядок Федоровский гидроузел (ВИДЕО)

В сентябре в Абинском районе Кубани стартует реконструкция плотины Федоровского гидроузла: проект уже одобрен Главгосэкспертизой, - сообщили в пресс-службе экспертной организации.

На плотине восстановят сегментные затворы, обновят грузоподъемное оборудование, а также установят системы мониторинга строительных конструкций. Часть работ проведут в диспетчерской гидроузла, заменят оборудование систем электроснабжения и автоматизации, повысят сейсмостойкость здания, - передает портал Юга.ру.

Застройщиком выступит ФГБУ "Управление Кубаньмелиоводхоз".

Федоровский гидроузел 2-х км от станицы Федоровской начали строить в 1961 году и ввели в эксплуатацию в 1967-м. В 2019 году Минсельхоз РФ заключил контракт с ООО «Техпроект» на разработку проектной документации по реконструкции плотины Федоровского подпорного гидроузла. Цена контракта — 25 млн рублей.

16 июня 2021 года в пресс-службе Главгосэкспертизы сообщили, что одобрили проект. В рамках реконструкции гидроузла заменят плиты железобетонного крепления верхнего бьефа, железобетонные балки, покрытия технологической эстакады и эстакады подъемников.

Реконструкция начнется в конце сентября - начале октября после уборки риса и снижения уровня воды в реке Кубани. Работы продлятся два года, - уточнили в краевом Минсельхозе.