На парламентских выборах в Армении зафиксировано более двух десятков нарушений

На проходящих в воскресенье в Армении внеочередных выборах в Нацсобрание республики (однопалатный парламент) зафиксировано 21 нарушение. Об этом сообщил начальник штаба армянской полиции Армен Мкртчян.

"На данный момент зафиксировано 21 нарушение, семь из которых рассматриваются как уголовные преступления, четыре случая из семи - это попытки повторного голосования", - цитирует его ТАСС.

По словам Мкртчяна, за весь предвыборный период было зарегистрировано 176 нарушений. Большинство из них связано со случаями подкупа избирателей - 35.

В свою очередь, в министерстве обороны Армении сообщили, что изучают появившиеся в соцсетях и СМИ видеоролики, в которых содержится утверждение, что военнослужащим якобы дали приказ голосовать за определенную политическую силу.

"Данная информация подробно изучается. Утверждения, [содержащиеся] в этих публикациях, пока не нашли подтверждения. Очевидно, что они основаны исключительно на том факте, что военнослужащие организованно посещали избирательные участки. Приложенные к публикациям видеозаписи являются тому подтверждением", - отметили в ведомстве.

В Минобороны обратили внимание на то, что в появившихся роликах есть только кадры, демонстрирующие военнослужащих возле избирательных участков, а выводы, о том, что их принуждают отдать голос за конкретную политическую силу, являются домыслами автором материалов. При этом подчеркивается, что на избирательных участках, которые изображены на видео, не зафиксировано никаких нарушений, связанных с волеизъявлением граждан. В Минобороны добавили, что прибытие призывников на участки организованными группами обусловлено служебной необходимостью.

"Что касается предвыборного процесса и самого голосования, то существует соответствующий приказ министра обороны, который строго запрещает предвыборную агитацию среди военнослужащих и предписывает им голосовать за любого кандидата", - заключили в министерстве.

Напомним, сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них принимают участие 21 партия и четыре блока. В 07:00 (мск) по всей стране открылись 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.

По данным соцопросов, фаворитами считаются партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна и блок "Армения" Роберта Кочаряна. Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею", и две парламентские оппозиционные партии - "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии "Армянский национальный конгресс".