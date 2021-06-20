Путин поблагодарил врачей за борьбу с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин оценил вклад врачей в борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

"Для нас, для всех граждан России, это прежде всего возможность сказать самые теплые сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии - лечить людей, защищать самое ценное - жизнь и здоровье человека. Это призвание требует особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других", - сказал глава государства в своем обращении по случаю Дня медицинского работника.

Он отметил, что борьба с эпидемией коронавируса продолжается круглосуточно. "Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи", - заявил глава государства.

При этом он указал на то, что система здравоохранения в этой непростой ситуации продолжает слаженно функционировать благодаря профессиональной и надежной работе медицинских работников. "Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с вирусом. И несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг. Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центр и негосударственных организаций здравоохранения", - сказал президент.

Путин также отдельно поблагодарил работников больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям: вести прием, делать операции. "Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг", - сказал президент РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлены 5 316 826 случаев заражения.