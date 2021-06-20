Россия призовет ОБСЕ оказать воздействие на Украину

Россия на переговорах с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид собирается призвать руководство ОБСЕ к воздействию на Украину которая саботирует минские соглашения и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении министерства иностранных дел РФ.

"Применительно к внутриукраинскому конфликту планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях выполнения минского комплекса мер", - поведали во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении также сказано, что Россия на переговорах выскажет замечания к докладам организации касательно деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. "Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются. Подчеркнем, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины, - добавили в МИД РФ.

Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека, уделять внимание положению нацменьшинств, однако этим аспектам уделяется недостаточно внимания.

Напомним, в понедельник генсек ОБСЕ Хельга Шмид приедет с визитом в Москву. В рамках поездки, которая продлится с 21 по 24 июня, Шмид планирует встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками. Генсек ОБСЕ также проведет встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.