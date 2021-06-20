В Узбекистане водитель иномарки "прокатил" на капоте инспектора ДПС

Накануне в Андижане водитель автомобиля Spark "прокатил" на капоте инспектора ДПС. Об этом сообщили ГУБДД.

Инцидент произошел на проспекте Бобура в 19:30.

Как отмечается, инспектор ДПС хотел остановить иномарку, однако водитель не подчинился требованиям сотрудника и проехал мимо. Чуть дальше по проспекту автомобиль попытался остановить другой сотрудник правоохранительных органов, но водитель проигнорировал и его требования. Мужчина наехал на инспектора, протащил его на капоте 50-60 метров, а затем скрылся с места происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту ведется расследование, передает Газета.uz.