Кочарян проголосовал на парламентских выборах

Бывший президент Армении, один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберт Кочарян проголосовал на досрочных выборах в Нацсобрание республики (однопалатный парламент).

Лидер блока "Армения" приехал на участок 7/3, расположенный в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана.

Экс-глава государства не стал стоять в длинной очереди избирателей, иначе ему пришлось бы ждать не меньше часа возможности проголосовать, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них принимают участие 21 партия и четыре блока. В 07:00 (мск) по всей стране открылись 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.