Главный тренер сборной Узбекистана по футболу отправлен в отставку
Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) расторгла контракт с главным тренером национальной сборной Вадимом Абрамовым. Об этом на состоявшемся накануне заседании АФУ заявил председатель ассоциации Абдусалом Азизов.
По его словам, в заключенном с тренерским штабом соглашении было предусмотрено условие выхода сборной в третий раунд отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.
Вместе с Абрамовым команду покидает весь тренерский штаб, передает Газета.uz.
Напомним, в заключительном туре второго раунда квалификации на ЧМ-2020 Узбекистан потерпел поражение от Саудовской Аравии (0:3) и потерял шансы на выход в следующий этап.
Вестник Кавказа
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