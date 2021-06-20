Главный тренер сборной Узбекистана по футболу отправлен в отставку

Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) расторгла контракт с главным тренером национальной сборной Вадимом Абрамовым. Об этом на состоявшемся накануне заседании АФУ заявил председатель ассоциации Абдусалом Азизов.

По его словам, в заключенном с тренерским штабом соглашении было предусмотрено условие выхода сборной в третий раунд отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Вместе с Абрамовым команду покидает весь тренерский штаб, передает Газета.uz.

Напомним, в заключительном туре второго раунда квалификации на ЧМ-2020 Узбекистан потерпел поражение от Саудовской Аравии (0:3) и потерял шансы на выход в следующий этап.