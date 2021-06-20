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Генсек ОБСЕ проведет в Москве встречу с Лавровым

Генсек ОБСЕ проведет в Москве встречу с Лавровым

В понедельник генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приедет с визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

В рамках поездки, которая продлится с 21 по 24 июня, Шмид планирует встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками.

На встречах будут обсуждаться различные региональные и тематические вопросы, связанные с безопасностью и стабильность в ОБСЕ.

В пресс-релизе организации также сказано, что Шмид к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проведет встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

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Вестник Кавказа

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