Ссора на избирательном участке в Армении завершилась стрельбой

Сегодня утром на избирательном участке 11/11 в селе Азаташен в Араратской области Армении произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что перед избирательным участком между представителями партии "Процветающая Армения" и "Верелк" произошла ссора, в ходе которой был произведен выстрел из газового пистолета.

Полицейские изъяли оружие. Ведется следствие, передает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них принимают участие 21 партия и четыре блока. В 07:00 (мск) по всей стране открылись 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.