Евро-2020: анонс десятого игрового дня

В воскресенье, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу стартует третий тур группового этапа.

В десятый игровой день будут сыграны заключительные матчи в группе A.

На стадионе "Олимпико" в Риме сыграют сборные Италии и Уэльса, а на Олимпийском стадионе в Баку состоится встреча Швейцария - Турция. Оба матча начнутся в 19:00 (мск).

Перед заключительным туром группу A возглавляет с 6 очками сборная Италии. "Скуадра адзурра" уже обеспечила себе выход в плей-офф с одного их двух первых мест. На второй строчке с 4 очками идет Уэльс. Третье место занимает Швейцария, в активе которой 1 очко. Замыкает квартет Турция, не набравшая пока ни одного очка.

Напомним, в 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших из шести обладателей третьих мест. Таким образом, для того, чтобы остаться лидером группы A, в последнем туре Италии в матче с Уэльсом достаточно сыграть вничью. В свою очередь, Уэльс практически обеспечил себе как минимум второе место. Валлийцы могут опуститься ниже только если уступят Италии, а Швейцария обыграет Турцию. При этом швейцарцам необходимо будет ликвидировать разницу мячей, которая в настоящее время составляет +2 у Уэльса и -3 у швейцарцев. Впрочем, даже просто победа над Турцией почти наверняка выведет Швейцарию в плей-офф с третьего места, поскольку 4 очков хватит, чтобы войти в число четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Турция же после поражения от Уэльса потеряла шансы на попадание в число двух лучших команд группы. Чтобы занять третье место, турки обязаны обыгрывать Швейцарию.