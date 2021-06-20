Собянин призвал москвичей помочь врачам и сделать прививку от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города пойти на пункт вакцинации и привиться от коронавируса COVID-19.

"Мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием, профессионализмом <…> врачей. Все восхищаются. Но давайте им поможем, это же зависит от каждого из нас - давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся и остановим эту беду", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в России диагностировали у 5 316 826 человек. В Москве выявлено 1 286 570 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 116 739 жителей столицы, умерли – 21 433. За последние сутки в столице было выявлено 8305 случаев заражения.