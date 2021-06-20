Коронавирус в России выявлен еще у 17 611 человек

За минувшие сутки в России было зарегистрированы 17 611 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 5 316 826. Умерли за все время 129 361 человек, вылечились – 4 869 972. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 8629 человек, умерли – 450.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 8305, Московской области – 1638, Санкт-Петербурге – 1019, Нижегородской области – 249, в Республике Бурятия – 235, Воронежской области – 196, в Крыму – 178, Ростовской области – 165, Свердловской области – 165, Тверской области – 148.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 77 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 68 случаев, в Кабардино-Балкарии – 22, в Карачаево-Черкесии – 15, в Чечне – 15, в Северной Осетии – 11, в Ингушетии – 10.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.