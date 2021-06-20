В Израиле пройдет митинг против армянского терроризма

В воскресенье, 20 июня, в Хайфе состоится митинг против армянского терроризма. Организатор мероприятия - международная Ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз".

Митинг под лозунгами Media rights are human rights, Stop killing journalist и Stop Armenian Terrorism пройдет на проспекте Бен-Гуриона, на площади ЮНЕСКО (рядом с воротами Бахайского сада). Начало – в 17:00 по местному времени.

Напомним, 4 июня в селе Сусузлуг в Кельбаджарском районе Азербайджана при исполнении служебных обязанностей подорвались на мине и погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, сотрудник АзерТАдж Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) и заместитель председателя исполнительной власти по Сусузлугскому сельскому административно-территориальному округу Ариф Алиев.