Пашинян и Саркисян проголосовали на внеочередных парламентских выборах

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент страны Армен Саркисян проголосовали на выборах в Нацсобрание республики.

Пашинян голосовал на юге столице Армении на участке номер 8/16. Он пришел на избирательный участок в сопровождении супруги и четырех детей. Общаться с прессой и.о. премьера не стал, передает РИА Новости.

Саркисян проголосовал на одном из участков в центре Еревана в 08.30 по местному времени (07:30 мск). В настоящее время участок работает в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.

Напомним, сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них принимают участие 21 партия и четыре блока. В 07:00 (мск) по всей стране открылись 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.