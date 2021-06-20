Путин заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации от COVID-19

У России есть все возможности для наращивания темпов вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня медицинского работника.

Глава государства отметил, что сейчас важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусной инфекцией. "Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий", - сказал российский лидер.

Путин акцентировал внимание на том, что у России есть все возможности в этой сфере. "Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается", - цитирует его ТАСС.

Несмотря на всю сложность текущей ситуации, продолжил президент, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать своевременную помощь больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 316 826 случаев заражения.