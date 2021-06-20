Армения выбирает парламент

В воскресенье, 20 июня, в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание (однопалатный парламент). В 08:00 (07:00 мск) в стране открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 22:00 (21:00 мск).

В парламентских выборах участвуют 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов". Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.

Согласно избирательному законодательству, проходной барьер для партий составляет 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Гарантированные мандаты получат представители езидской, русской, ассирийской и курдской общин. Конституция Армении также предполагает проведение второго тура голосования, если после распределения голосов ни у одной из партий, блока или коалиции в парламенте не будет большинства в 54%.

По данным соцопросов, фаворитами считаются партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна и блок "Армения" Роберта Кочаряна. Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею", и две парламентские оппозиционные партии - "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии "Армянский национальный конгресс", передает ТАСС.

Проголосовать смогут более 2,5 млн человек. С 11 по 13 июня проводилось электронное голосование, в котором приняли участие 650 человек - служащие дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, а также военнослужащие, которые находятся в длительных командировках или на учебе за рубежом.