В Кремле озвучили дату прямой линии с Путиным

Прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами состоится 30 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Программа выйдет в 12:00 (мск) в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют граждан страны.

Задать вопрос президенту можно будет через приложение "Москва — Путину", сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, а также в группах программы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

Напомним, последняя на данный момент прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в 2019 году. В 2020 году мероприятие не проводилось в привычном формате из-за пандемии коронавируса COVID-19, однако некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года.