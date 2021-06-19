Евро-2020: итоги девятого игрового дня

В субботу, 19 июня, завершился второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. В этот день были сыграны три матча.

Открывал программу девятого игрового дня матч в группе F между сборными Венгрии и Франции. Игра в Будапеште закончилась результативной ничьей со счетом 1:1. На гол венгров, забитый защитником Аттилой Фиолой в добавленное к первому тайму время, французы ответили точным ударом нападающего Антуана Гризманна на 66-й минуте.

В субботу также встречались соперники Венгрии и Франции по группе F – сборные Португалии и Германии. В матче, проходившем на "Альянц-Арене" в Мюнхене, победу со счетом 4:2 одержала немецкая команда.

Первый мяч в игре на 15-й минуте забили португальцы – отличился нападающий Криштиану Роналду. Однако на перерыв команды ушли уже при счете 2:1 в пользу сборной Германии. На 35-й минуте защитник португальцев Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота, а спустя всего четыре минуты Раффаэл Геррейру повторил "подвиг" партнера по команде. На 51-й минуте Кай Хавертц увеличил преимущество немецкой команды до двух мячей, а на 60-й Робин Гозенс отправил четвертый мяч в сетку ворот сборной Португалии. На 67-й минуте Диогу Жота отыграл один мяч, однако на большее португальцев не хватило.

Завершился игровой день матчем группы E в Севилье, где сборная Испании принимала Польши. Команды сыграли вничью 1:1. Счет в матче был открыт на 25-й минуте – отличился нападающий испанцев Альваро Мората. Поляки отыгрались на 54-й минуте благодаря точному удару форварда Роберта Левандовски. На 56-й минуте испанцы получили право на пенальти, однако нападающий Жерар Морено не смог вывести свою команду вперед, пробив в штангу.

Отметим, что сегодня на Евро-2020 был установлен новый рекорд по количеству автоголов на одном чемпионате Европы. На этом турнире их уже забили пять – на два больше, чем на Евро-2016. В матче открытия между сборными Италии и Турции (3:0) в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. В игре первого тура между командами Польши и Словакии (1:2) автоголом отметился вратарь польской сборной Войцех Щенсный, а в матче Франция – Германия (1:0) – защитник немцев Матс Хуммельс. Еще два автогола на счету португальцев Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру в матче второго тура с Германией.

Еще один рекорд сегодня установила сборная Германии. Забив четыре мяча в ворота Португалии, немцы стали самой результативной европейской командой за все время выступлений на крупных международных турнирах – чемпионатах Европы и мира. Теперь на счету Германии 302 гола. Ни одной другой европейской команде пока не удалось преодолеть отметку в 300 мячей.

После двух туров лидером группы F является Франция, набравшая 4 очка. На втором месте находится Германия (3 очка), которая опережает Португалию по дополнительным показателям. Замыкает квартет Венгрия (1 очко).

Группу E с 4 очками возглавляет Швеция. На втором месте находится Словакия (3 очка). Третью строчку занимает команда Испании (2 очка), замыкает квартет Польша (1 очко).