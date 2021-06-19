Евро-2020: Испания и Польша разошлись миром

В Севилье состоялась встреча второго тура чемпионата Европы по футболу в группе E между сборными Испании и Польши. Команды сыграли вничью 1:1.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте – отличился нападающий испанцев Альваро Мората. Поляки отыгрались на 54-й минуте благодаря точному удару форварда Роберта Левандовски.

Отметим, что на 56-й минуте испанцы получили право на пенальти, однако нападающий Жерар Морено не смог вывести свою команду вперед, пробив в штангу.

Таким образом, после двух туров лидером группы E является Швеция, набравшая 4 очка. На втором месте находится Словакия (3 очка). Третью строчку занимает Испания (2 очка), замыкает квартет Польша (1 очко).